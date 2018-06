Lotta al gioco illegale: sequestrate slot machine, mega-sanzioni per i responsabili

Lotta al gioco illegale, da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli. Nei giorni scorsi, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, i finanzieri avevano individuato 7 apparecchi da intrattenimento illecitamente installati presso bar e circoli ricreativi, sottoponendoli a sequestro, insieme al denaro frutto delle giocate. Per i responsabili sono scattate sanzioni amministrative per 120 mila complessivi.

L'altra operazione

I Finanzieri ebolitani, nel corso di un altro servizio, dunque, hanno individuato altri 5 apparecchi privi dei necessari nulla osta di distribuzione e messa in esercizio e non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, in un bar sito nel comune di Battipaglia. Gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro insieme alla somma delle giocate e nei confronti del responsabile dell’esercizio commerciale sono state elevate, a vario titolo, sanzioni amministrative superiori a 100.000 euro.