Controlli serrati a Mercato San Severino, denunce e segnalazioni

Carabinieri di Mercato San Severino in azione, nei giorni scorsi: è finito nei guai, per iniziare, un 48enne trovato in possesso di oggetti da taglio e in stato di ubriachezza. P.L. di Mercato San Severino, dunque, è stato denunciato.

Le segnalazioni

Nell'ambito dei controlli, i militari hanno anche segnalato in Prefettura 3 individui del posto, quali assuntori di droga. Il monitoraggio continua.