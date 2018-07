Mare agitato a Battipaglia: coppia in difficoltà, salvata da due bagnini

Pomeriggio da dimenticare, ieri pomeriggio, per una coppia di fidanzati intenti a fare un tuffo in mare a Battipaglia. A causa della forte corrente, il ragazzo e la ragazza, erano in grosse difficoltà: come riporta Le Cronache. non riuscivano a far ritorno a riva proprio per le avverse condizioni del mare.

Il salvataggio

Così, due bagnini della società nazionale di salvamento non hanno esitato a lanciarsi in acqua per aiutarli. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i due.