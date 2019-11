Corisa 2, dipendenti senza stipendio da 7 mesi: "Sta prevalendo la disperazione"

Sono scesi di nuovo in strada, davanti alla sede della Provincia di Salerno, per chiedere di essere ascoltati. Sono i quarantacinque lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 che, da ben sette mesi, sono senza stipendio. Accanto a loro il sindacalista Angelo Rispoli (Fiadel): "Sta prevalendo la disperazione. Non si comprende - ha spiegato - il futuro occupazionale di queste persone. Chiesi, tempo fa, un incontro alla Regione Campania, ma, finora, non c’è stato nulla. E le parole non bastano più".

La mediazione

A mediare sono stati gli agenti della Digos che, davanti a tale situazione, hanno favorito un incontro tra i dipendenti del Corisa 2 e il vice presidente Carmelo Stanziola che ha annunciato: "Convocheremo i 40 sindaci di questo consorzio affinchè insieme si possa condividere un percorso di ricollocamento dei lavoratori. Da parte della Provincia grande, seria e onesta solidarietà ai dipendenti che meritano ascolto, confronto e supporto per trovare una giusta soluzione rispetto alla loro vertenza".