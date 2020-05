Covid-19, il giovane Alessandro Scutiero torna ad Angri: scatta la quarantena

E’ rientrato dal Brasile il giovane di Angri Alessandro Scutiero che, fino a pochi giorni fa, era a bordo della nave Fascinosa dove lavorava con il medical team della compagnia di navigazione italiana Dopo che la nave è stata dichiarata fuori quarantena dall'autorità sanitaria brasiliana, la Compagnia ha avviato il rimpatrio del suo equipaggio. Ora lo aspetta la quarantena fiduciaria a casa per poi "scendere di nuovo in campo, anche sul territorio".

I ringraziamenti

Scutiero, tramite il sindaco Cosimo Ferraioli, fa sapere: “Un pensiero lo vuole rivolgere in particolar modo ai marittimi ancora a bordo, che seppur abituati a lunghi mesi lontano da casa, in questo periodo tutto assume una connotazione diversa ed ora più che mai mettono in campo professionalità e carattere propri di chi del mare ha fatto scelta di vita. Un grazie si sente di farlo alla sua Compagnia, sempre attenta e vicina ad ogni necessità di chi è a bordo, al personale del Fascinosa, dal comandante fino all'ultimo marinaio, grazie a cui è stato possibile contenere il diffondersi a bordo in modo incontrollato della pandemia. Un grazie enorme vuole farlo arrivare a tutti gli angresi, che forse in uno dei momenti più delicati a bordo ha fatto sentire la propria vicinanza ed il proprio calore, lo stesso che chiede venga mostrato a tutti coloro che sono sul campo in prima linea ogni istante, anche seguendo le regole. Non molliamo ora, non è facile, ma non abbassiamo la guardia. Grazie Angri!!”