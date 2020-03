Coronavirus, arriva l'esercito in Campania: 100 unità al fianco delle forze dell'ordine

In arrivo, alcuni contingenti dell’Esercito, in Campania, per affiancare le Forze dell’Ordine nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali, in materia di contenimento da Coronavirus. Saranno impegnate 100 unità per questa prima fase.

Il vertice

Si procederà, dunque, a una programmazione più organica: a dirlo, il presidente Vincenzo De Luca e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Si riunisce oggi, dunque, il Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica con i Prefetti della Campania, per definire il tutto.