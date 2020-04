Covid-19 a Casalvelino, scatta il divieto di accesso per le festività pasquali

Casal Velino sbarrata. Il sindaco Silvia Pisapia ha annunciato che è stata inviata formale comunicazione alla Prefettura ed alla Questura per interdire l’accesso nel comune cilentano in occasione delle prossime festività pasquali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sicurezza

Il primo cittadino spiega: “In aggiunta ai normali controlli saranno previsti posti di blocco, in via continuativa, in orari diurni e notturni, a partire da venerdì 10 fino a lunedì 13, su tutte le strade di accesso, ai confini comunali”. Le strade risulteranno sbarrate e verrà materialmente impedito l'accesso nel territorio, anche in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Sessa (per l'uscita di Omignano) e di Vallo Scalo, oltre che della Polizia Stradale. Inoltre, è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13. “La Radiomobile dei Carabinieri - aggiunge Pisapia - opererà in via continuativa e potrà essere contattata da tutti i cittadini chiamando il 112. Ringraziamo fin d'ora le forze dell'ordine - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie Ambientali - per il lavoro svolto in questi giorni di pianificazione ed organizzazione. Un ringraziamento ancora più grande, però, vogliamo renderlo per il servizio che presteranno, facendoci vivere le prossime festività pasquali in tranquillità e sicurezza. A chi avesse voluto raggiungere Casal Velino mandiamo un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per la collaborazione, certi che non mancheranno occasioni per vivere il nostro territorio in sicurezza ed in tranquillità” conclude Pisapia.