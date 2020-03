Controlli e sanzioni a Cava: 30 persone in isolamento fiduciario

"Sono oltre 30 le persone che sono state poste in isolamento fiduciario per 14 giorni a Cava de' Tirreni, dopo essere state trovate in strada senza motivo giustificabile dal personale del Commissariato di Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Municipale". Lo comunica il sindaco Vincenzo Servalli.

Infrazioni in diminuzione

Dai controlli della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, risultano nettamente in calo le infrazioni alle restrizioni sugli spostamenti delle persone, come previste dalle norme per il contenimento del contagio da covid-19. Monitorati gli accessi alla città e la stazione ferroviaria, per verificare eventuali spostamenti non consentiti. Il sindaco Servalli: "Portare a passeggio il proprio cane è possibile nel limite di 200 metri dalla propria abitazione"