Covid-19, seconda giornata con zero casi positivi: nuove guarigioni in Cilento

Seconda giornata con zero casi positivi, oggi, in Campania. L'Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto sapere che sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno risultato positivo. In Campania, dunque, 4.822 i contagi su : 215.404 tamponi eseguiti.

Il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.918

Le guarigioni

Dopo la donna di Sessa Cilento si registrano altre due guarigioni dal Coronavirus nel Cilento. Si tratta di un ragazzo di Agropoli, positivo al Covid da oltre un mese e dell’infermiera dell’ospedale di Vallo della Lucania residente a Casal Velino.