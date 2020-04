Covid-19: i dati su base provinciale, 499 contagi nel salernitano

Puntuale, è giunto l'aggiornamento dell'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione: fino alla mezzanotte di ieri, in totale 3.344 i positivi al Covid-19 in Campania, su 29.664 tamponi effettuati. Risultano, intanto, 227 i deceduti e 244 le persone guarite (di cui 144 totalmente e 100 clinicamente). Sono 499, infine, i contagiati nella nostra provincia.

​Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.699 (di cui 723 Napoli Città e 976 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 499

Provincia di Avellino: 379

Provincia di Caserta: 352

Provincia di Benevento: 145

Altri in fase di verifica Asl: 270

​E’ possibile notare, infine, come, dall’inizio dell’emergenza, mediamente, sul totale dei tamponi in Campania, la percentuale dei positivi sia di oltre l’11% e ieri su tutti i tamponi, solo il 4% è risultato positivo. Il calo dei contagi è netto, dunque, come anche a livello nazionale, ma occorre non abbassare la guardia e restare a casa fino a nuove disposizioni istituzionali.

