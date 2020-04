Controlli anti-Covi 19, denunciati due ladri a Cava: multato un barista a Salerno

Proseguono i controlli della Polizia di Stato lungo le strade dei comuni della provincia di Salerno per vigilare sul rispetto delle ordinanze regionali e dei decreti governativi contro la diffusione del Coronavirus.

A Cava de’ Tirreni

Gli agenti hanno fermato un’automobile con a bordo padre e figlio originari dell’Agro nocerino sarnese. Dagli accertamenti in banca dati, il conducente è risultato pluripregiudicato, ed in particolare condannato per furto, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per il passeggero (il figlio) sono emerse pregresse contestazioni al codice della strada, con sequestri e guida senza patente. I due si aggiravano nei pressi di alcune abitazioni. Di qui la perquisizione personale estesa anche al veicolo, nel corso della quale sono stati rinvenuti all’interno dell’autovettura una banconota 20 euro, palesemente contraffatta, ma anche numerosi attrezzi tra cui una chiave a “T” con punta piatta ed un palo in ferro, cosiddetto estrattore/battipalo, della misura totale di circa 90 cm e del peso di circa 10 kg, utilizzati per forzare portiere e blocchi di accensione dei veicoli. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché accusato di possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso, porto di oggetti atti ad offendere e possesso di banconote falsificate. Il veicolo, inoltre, è stato sottoposto a fermo amministrativo poichè il conducente è risultato anch’egli sprovvisto della patente di guida in quanto revocata nell’anno 2014 e mai più conseguita. Ad entrambi, inoltre, è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020, per il mancato rispetto delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, avendo lasciato senza giustificato motivo il proprio domicilio.

A Salerno

I poliziotti hanno multato il titolare di un bar situato in un’area di servizio della zona orientale di Salerno. Il locale, infatti, era aperto nonostante il divieto imposto dal decreto legge n.19 del 25 marzo scorso. Ora la struttura resterà chiusa per cinque giorni.