Coronavirus: i preziosi consigli per scongiurare il contagio

Carissimi Cittadini, in allegato trovate tre documenti grafici che riportano le azioni più importanti da tenere in questo periodo di emergenza per prevenire il possibile contagio da Covid – 19.

Sono regole indispensabili, dobbiamo cercare di mandarle a memoria e di seguirle in modo minuzioso per proteggere noi stessi e gli altri.

Si tratta di protocolli per l’ingresso in casa, della coesistenza con le persone a rischio e per l’uscita da casa.

Intanto, prosegue senza soste il lavoro dei volontari del Nucleo di Protezione Civile. All’esterno della sede in via della Pace è terminato il montaggio di una tenda che farà da zona di filtraggio. Come tutti i giorni, sono stati assicurati i servizi di assistenza alla popolazione di Roccapiemonte. Nonostante i molteplici impegni, c’è stato anche qualche minuto di tempo per festeggiare con affetto il compleanno di due volontari.

Vi chiediamo, ancora una volta, di seguire tutte le comunicazioni ufficiali del Comune di Roccapiemonte e, soprattutto, di non uscire da casa, ma farlo soltanto in caso di estrema necessità.