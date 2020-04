Covid-19, summit tra i sindacati e il Prefetto: scattano i controlli nelle aziende

Si è svolto l’incontro da remoto tra il prefetto di Salerno, Francesco Russo, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Salerno: Arturo Sessa (Cgil), Gerardo Ceres (Cisl) e Gerardo Pirone (Uil) .

Le questioni sul tavolo

I temi del confronto sono stati: la verifica delle aziende che hanno richiesto la deroga per il proseguimento dell’attività produttiva, i controlli dell’Asl e dei Nas dei Carabiniei presso le Rsa (residenze sanitarie assistenziali) della provincia, la condizione di sicurezza dei lavoratori degli appalti impegnati nei presidi ospedalieri dedicati all’emergenza Covid-19, i trasporti dei lavoratori immigrati impegnati nelle aziende agricole della Piana del Sele, controlli e verifiche sulle misure di sicurezza adottate nelle aziende che avvieranno la sollecitata ripresa dell’attività produttiva, avvio di un tavolo di osservazione dei fenomeni di usura e sovraindebitamento che potranno interessare le famiglie, i lavoratori autonomi e le imprese del commercio e del turismo, vittime della mancanza di reddito provocato dal fermo delle attività economiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma

Per ognuno di questi temi si è definito un programma di lavoro accomoagnato da proposte specifiche, con il supporto delle federazioni di settore, che verranno rappresentate ad horas all’attenzione del prefetto. Per Sessa, Ceres e Pirone è da sottolineare “l’apprezzamento per l’impegno del prefetto e per la continua ricerca del contributo di idee e di proposte delle parti sociali, sapendo che deve essere gestita la fase storica più sconvolgente che le società moderne hanno dovuto attraversare, sotto il profilo sanitario, economico e sociale”.