Covid-19: convenzione alberghiera per medici ed infermieri

Una convenzione alberghiera per medici ed infermieri impegnati nell'emergenza coronavirus. E' questa la richiesta delle organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, che hanno scritto una lettera ai primi cittadini dei Comuni di Salerno, Eboli, Nocera Inferiore, Battipaglia, Scafati, Agropoli, Vallo della Lucania e per conoscenza all'Asl di Salerno.

La richiesta

"Sono enormi le difficoltà che incontra il personale Medico ed Infermieristico, impegnato nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, al termine del turno di lavoro per il rientro nelle proprie abitazioni. Oltre al carico fisico e di responsabilità, sostengono anche un forte carico emotivo: il rientro presso le proprie abitazioni potrebbe mettere a rischio i familiari. E’ da esempio, purtroppo, quanto accaduto recentemente presso l'ospedale ”Umberto I” di Nocera Inferiore: un medico, in mancanza di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI), ha adempiuto al proprio dovere professionale, ha curato un paziente successivamente risultato positivo al Covid-19. Per evitare rischi ai propri familiari conviventi, in attesa di essere sottoposto al tampone, il medico ha ritenuto opportuno alloggiare in un hotel a proprie spese. Si chiede la possibilità di attivare convenzioni con le strutture alberghiere insistenti nei Comuni di vostra competenza affinché vi sia la possibilità, anche a titolo gratuito, di ospitare il personale medico ed infermieristico che ne fa richiesta per il periodo dell’emergenza Covid-19. Tale necessità nasce anche dalla considerazione che molti sanitari provengono da altre città, costretti a lunghi ed estenuanti turni di lavoro".