Chiese chiuse: a Pontecagnano la messa in suffragio è celebrata su Fb

Funerali negati: nei giorni del coronavirus, il dolore va custodito nel cuore e non è possibile rendere l'ultimo saluto ai propri cari. A Pontecagnano Faiano, don Antonio Pisani, parroco della Chiesa Maria Santissima Immacolata - scrive il quotidiano La Città -, ha deciso di officiare una messa in suffragio di tutti i defunti, in ossequio alle direttive ministeriali e alle disposizioni del Vescovo Bellandi.

I dettagli

Lo farà in diretta social. Oggi, giovedì 19 marzo, in diretta social, la messa sarà trasmessa attraverso la pagina facebook della parrocchia, in collaborazione con l'impresa funebre La Precisa D'Avino. "Messa in suffragio di chi non ha potuto avere un rito funebre - spiega il sacerdote - trigesimo o anniversario".

