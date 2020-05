Covid-19, nuovo caso positivo ad Angri: l'appello del sindaco

Nuovo caso positivo di Covid-19 ad Angri. Ad annunciarlo, su Facebook, il sindaco Cosimo Ferraioli, che, però, non fornisce ulteriori informazioni sulla persona in questione. Sei, invece, sono i pazienti guariti.

“Voglio essere molto chiaro, ora è il momento di aumentare al massimo il senso di responsabilità, per me bisogna ancora considerare che il virus è in piena circolazione e può colpire tutti, ma allo stesso tempo dobbiamo conviverci, usando la massima attenzione. Il prossimo lunedì, tutto o quasi ritornerà alla normalità, i principali obblighi, che dovranno osservare le persone, sono l’uso della mascherina e la distanza sociale di un metro, quindi in sostanza, non ci saranno grandi e rigide regole che caratterizzeranno la quotidianità e per questo motivo, come fatto finora, dobbiamo assolutamente evitare di avere comportamenti che potrebbero farci fare enormi passi indietro. Sono consapevole, che chiedervi di restare il più possibile a casa da lunedì 18 maggio, è assolutamente inopportuno, perché ormai sia il governo che la regione hanno eliminato quasi tutte le restrizioni, ma non dobbiamo dimenticare che un eventuale contagio di ritorno, potrebbe farci ritornare inevitabilmente a dove eravamo non più di qualche giorno fa, e cioè in piena emergenza. Non possiamo permetterci alcuna forma di stop”.