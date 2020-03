Coronavirus, primo caso a Laurino: famiglia in quarantena

Primo caso di Coronavirus nel comune di Laurino. Si tratta di un uomo che, lo scorso giovedì, era stato condotto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è stato sottoposto al tampone. Ma, poiché non aveva sintomi gravi, è stato rimandato a casa in attesa del risultato che, nella serata di ieri, è uscito positivo.

La quarantena

Da diciotto giorni - riporta Infocilento - è insieme alla sua famiglia è in quarantena in quanto, nelle scorse settimane, era stato in contatto con una persona che, successivamente, è stata ricoverata al Ruggi d’Aragona di Salerno poiché contagiata. Le sue condizioni di salute non sono gravi.