Covid-19, la Protezione Civile replica a De Luca: "Consegnati circa 1 milione di dispositivi"

Replica alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Riflettori puntati sulla denuncia, da parte del Governatore, su attrezzature e dispositivi di sicurezza non pervenuti in Campania, come scritto anche in una lettera urgente al Premier Conte, con tanto di tabelle numeriche circa i materiali ricevuti.

La precisazione Dipartimento della Protezione Civile

"E'opportuno precisare che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, sono stati consegnati, alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio, si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3.000 dispositivi - tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere di protezione - e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva. E' in corso un lavoro incessante che, anche grazie all'approvazione del Decreto Cura Italia, sta dando segnali di risposta concreta anche in termini quantitativi che aumenteranno giorno dopo giorno"