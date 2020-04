Covid 19, la gioia del sindaco: "Tampone negativo, mio figlio sta bene"

"Tampone negativo, mio figlio sta bene". L'affetto di un padre, il senso civico del primo cittadino: Nunzio Carpentieri ha voluto condividere la bella notizia con tutta la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino.

Il post su facebook

"Care amiche e cari amici, poco fa abbiamo ricevuto i risultati del tampone effettuato su mio figlio Gennaro, che, come vi dissi qualche giorno fa, era stato costretto a letto dalla febbre. Fortunatamente l'esito del test è stato NEGATIVO. Ovviamente per me e tutta la mia famiglia è un grande sollievo. Lo scrivo qui perché voglio ringraziare quanti - e sono stati tanti - in questi giorni di "attesa" mi hanno voluto far giungere il loro affetto e la loro vicinanza. A mio figlio, e a tutti i figli di Sant'Egidio, dico: resistiamo ragazzi e ragazze, ne usciremo tutti più forti".