Coronavirus, la scuola che verrà: riunione della Consulta a Sarno

Si è riunita questa mattina a Sarno , nell'aula del Consiglio Comunale, la Consulta Scolastica, alla presenza del Sindaco Giuseppe Canfora, degli Assessori all'Istruzione Vincenzo Salerno e ai Lavori Pubblici Gaetano Ferrentino, della Presidente della Consulta, Giuliana Morosini, dei Consiglieri Comunali Ida Mareschi, Franco Robustelli, Giovanni Cocca e Anna Robustelli. All'incontro era presente anche una rappresentanza dei Dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole di Sarno.

I dettagli

Istituzioni e mondo della scuola si sono confrontati sulle problematiche relative all'avvio a settembre del nuovo anno scolastico post-coronavirus. In particolare, ci si è soffermati sul rispetto delle norme anti-Covid e le misure di sicurezza sanitaria come il distanziamento sociale tra gli studenti. Si è discusso ovviamente anche di progettualità e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. A tal proposito, l'Assessore Ferrentino ha assicurato che saranno messi a disposizione dei fondi per far fronte ai vari interventi programmati. Da parte sua, il Sindaco Canfora ha rivolto un invito alle varie componenti istituzionali e scolastiche affinché ci sia massima collaborazione e unità d'intenti.