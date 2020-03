Covid-19, società di Scafati propone cause contro i medici

L'ordine degli avvocati di Bari ha segnalato all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e ai competenti organi disciplinari una società di Scafati, che propone consulenza gratuita affinchè i cittadini facciano causa ai medici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

"La società adotta come slogan promozionale la dicitura consulenza gratuita - è scritto nella delibera dell'ordine barese - ed evidenzia le infezioni ospedaliere come le complicanze più frequenti in ambito sanitario e che darebbero diritto a risarcimento ai familiari delle vittime". In tal modo la società violerebbe una serie di principi fondamentali della professione forense, dalle norme deontologiche a quelle sulla concorrenza. "Si tratta di messaggi fuorvianti e ingannevoli - scrive l'Ordine - che inducono i cittadini ad aspettative risarcitorie rispetto ai danni da Covid. Tali condotte sottintendono comportamenti speculativi, facendo leva sull'emergenza in atto". L'ordine barese, così come altri di tutta Italia, ha espresso solidarietà e gratitudine nei confronti dei medici e degli operatori sanitari.