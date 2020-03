Coronavirus, tampone negativo per la nonnina di Baronissi

Gli abitanti del Comune di Baronissi possono tirare un sospiro di sollievo. E’ risultato negativo, infatti, il tampone per la nonna di 86 anni che era stata ricoverata in isolamento presso l’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino per sospetto Covid-19. Ad annunciarlo è direttamente l’amministrazione comunale con un messaggio su Facebook dopo la conferma arrivata dal "Cotugno" di Napoli.

In provincia di Salerno

Complessivamente il numero totale dei contagiati è di 17 persone. Soltanto nella giornata di domenica si sono registrati altri cinque casi positivi.