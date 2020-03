Covid-19 ad Agropoli, gli ultimi tamponi sono negativi: "Non siamo zona rossa"

Arriva una buona notizia per la città di Agropoli. Gli ultimi tamponi analizzati sono risultati tutti negativi; ne mancano soltanto altri tre, i cui risultati si conosceranno, probabilmente, nella giornata di domani. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Adamo Coppola su Facebook che conferma la linea dura per evitare nuovi contagi: “Oggi abbiamo lavorato per contingentare le uscite per la spesa nei supermercati e limitare gli accessi in città. Agropoli – ribadisce - non è zona rossa, Abbiamo deciso solo di stringere i controlli per monitorare meglio le strade”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I servizi di assistenza

Per fornire tre numeri alla cittadinanza. Il primo (331660162) è dedicato alle persone che si trovano in quarantena ed hanno bisogno di assistenza; il secondo (0974827405 e 3881825945) è rivolto a tutte le persone che intendono avere informazioni o chiarimenti sulla situazione emergenziale; il terzo (3896367472) è per ottenere un sostegno economico dal Comune (fino ad un massimo di 200 euro) presentando il Modello Isse. I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 23 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13.