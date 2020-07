Covid-19, rientra da un viaggio di lavoro e risulta positivo: un contagio a Battipaglia

Torna il Covid-19 a Battipaglia. Un uomo, dopo essere rientrato per un viaggio di lavoro, ha avvertito malessere ed è stato sottoposto a tampone presso l’Istituto Zooprofilattico: è risultato positivo. Ricostruita, dunque, la catena dei contatti avuti: per lui e per le persone a rischio è stato disposto l'isolamento come da prassi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il punto della situazione

"Ieri siamo stato allertati dall’Asl - ha detto la sindaca Cecilia Francese in un'intervista su Sei Tv - Questa persona sta bene, ha avuto febbre controllata, ma sta bene e sta a casa. E’ una forma lieve di contagio, non si sa come abbia potuto contrarre il Covid. Ora inizia un periodo di quarantena. Questo ci deve far capire che non si può abbassare la guardia, soprattutto quando si sta insieme. Abbiamo visto contagi che vengono dall’estero. Chiedo al Governo di effettuare tamponi per chi viene da altri continenti se non vogliamo avere un’altra ricaduta.”