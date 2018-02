Corso gratuito per tecnico d'infanzia, l'iniziativa della Croce Bianca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'associazione Croce Bianca di Salerno organizza per febbraio un corso denominato tecnico d'infanzia di totali 240 ore, con frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 14:30 GRATIS per 16 disoccupati e inoccupati.

Il corso si svolgerà a Salerno in via Generale Clark 5. Per info contattare il numero +393208429050.