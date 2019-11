Andavano in giro con la patente revocata: due denunce in Costiera

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri lungo le strade della Costiera Amalfitana. Nelle ultime ore due persone, una originaria di Salerno e l’altra di Minori, sono state sorpresa a guidare a bordo delle proprie automobili senza aver la patente, perché già revocata in precedenza.

La multa

Non solo. Ma, nel corso gli accertamenti, i militari hanno scoperto che i veicoli in loro uso erano stati posti sotto sequestro. E per questo sono stati ulteriormente multati e denunciati all’Autorità Giudiziaria di Salerno.