Costiera Amalfitana, avvistato lo yacht extralusso "Flying Fox"

Continuano gli avvistamenti di imbarcazioni lussuose in Costiera Amalfitana. Nelle ultime ore è stato avvistato ad Atrani il Flying Fox, uno dei più grandi yacht del mondo, che sarebbe stato noleggiato dall’uomo più ricco del mondo: il miliardario americano Jeff Bezos. Si tratta del fondatore e presidente di Amazon.

Le caratteristiche

Lo yacht, che vale 300 milioni di dollari, è lungo 136 metri ed è posizionato nella 14esima posizione nella classifica dei più grandi yacht in circolazione. La barca ha uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio. I dati Ais mostrano una velocità massima di 15 nodi e una velocità di crociera di 10 nodi. Lo yacht é in grado di ospitare almeno 24 ospiti e un equipaggio di 40 persone e vanta una grande piscina a poppa sul ponte principale, un cinema, un ascensore e due eliporti oltre che una spa e diverse piattaforme di nuoto.