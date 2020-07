Covid-19: 4 nuovi contagi in Campania, il bollettino regionale

Quattro nuovi contagi in Campania, su 1.222 tamponi effettuati. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso noti i dati elaborati fino alla mezzanotte di ieri.

I dati

In Campania,4.791 i positivi, su 307.585 casi analizzati: mercoledì, nessun nuovo decesso sui 432 totali e 1 nuovo guarito sui 4.097 complessivi.