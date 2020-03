Covid-19, primo caso a Giffoni Valle Piana: l'appello del sindaco

Il Covid-19 arriva anche nei Picentini. Un primo caso, infatti, riguarda un uomo residente nel comune di Giffoni Valle Piana, che è risultato positivo al tampone. A confermarlo è direttamente il sindaco Antonio Giuliano che, in queste ore, è contatto con il dipartimento dell’Asl per seguire la vicenda.

Il messaggio alla cittadinanza

Il primo cittadino invita tutti alla prudenza: “Sono in corso ulteriori indagini per avere un quadro clinico chiaro e definitivo. Questa notizia deve essere un monito per l’intera città. Se qualcuno non lo ha ancora capito qui si sta giocando con le proprie vite e anche quelle dei propri cari. C’è bisogno di stravolgere la propria quotidianità, attenersi alle regole e alle restrizioni se si vuole vincere questa battaglia”.