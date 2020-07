Covid-19 a Salerno, ufficiale giudiziario positivo al test rapido: chiuso l'ufficio

Resta alta la tensione per i nuovi contagi a Salerno. Un ufficiale giudiziario in servizio presso la Corte d'Appello, che presentava sintomi tipici del Coronavirus, è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove al primo test rapido è risultato positivo al virus.

L’annuncio

A confermarlo è il dirigente Unep Marcello Cavallo: “Lo stesso mi ha comunicato, telefonicamente, che è in attesa di essere sottoposto al tampone e ad altri test. Preciso, inoltre, che lo stesso svolge attività di notifiche ed esecuzioni all’esterno e mi riferisce di essere stato in ufficio nelle giornate di martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio”. E per questo è stata disposta la chiusura immediata dell’ufficio fino alla sanificazione dei locali.