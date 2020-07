Covid-19 a Roccadaspide, negativi i tamponi dei familiari dell'imprenditore contagiato

Sono risultati negativi gli esiti dei tamponi eseguiti questa mattina a tutti i familiari dell’imprenditore di Roccadaspide contagiato dal Covid-19 e rientrato da New York. Negativo anche quello applicato sull’unica persona che, sebbene a distanza di totale sicurezza, è stata incrociata sulla via del ritorno a casa, e che, responsabilmente, si è sottoposto volontariamente anche al test sierologico.

Il commento

Il sindaco Gabriele Iuliano spiega: “Sono esami quelli praticati che sono stati eseguiti a scopo ovviamente precauzionale e per sgombrare il campo da qualsiasi possibile ipotesi di dubbio, viste le tante voci, molto spesso fuori controllo, che sono circolate in queste ore. Tutto bene, quindi, nessun rischio per la cittadinanza, che comunque invito a continuare a rispettare le misure di prevenzione (distanziamento sociale e uso della mascherina), che, onestamente, negli ultimi tempi pare non siano più osservate con il rigore e l’attenzione necessaria. Continuiamo quindi a fare le cose giuste, e a combattere quelle sbagliate, tra cui la caccia all’untore e la diffusione di notizie non vere, che in questo particolare momento sono la cosa peggiore che si possa fare.

Guardiamo al futuro con fiducia e speranza, e facciamo tutti la nostra parte, tutti, per combattere e sconfiggere questo nemico invisibile, che non è ancora vinto, ma che se saremo compatti e diligenti nel seguire le prescrizioni e le regole di prevenzione sconfiggeremo certamente”.