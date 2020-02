Crediti vantati con l’Asl Salerno, prorogati i termini per aderire all’accordo

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha prorogato di 30 giorni i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse per da parte dei creditori dell’Asl Salerno per la soddisfazione dei crediti vantati. Tale proroga disposta dal direttore generale provvedimento del 30 gennaio scorso è stata prevista per favorire la più ampia partecipazione possibile all’avviso da parte delle diverse categorie di creditori che hanno interesse a pervenire alla soddisfazione dei crediti vantati verso l'Asl.

Le informazioni

L’avviso di proroga è pubblicato sulla home page del sito web aziendale, nella sezione “Notizie”, e nella sezione “Bandi e Avvisi”, e la nuova scadenza per la presentazione delle adesioni è fissata per l’1 marzo 2020. Aderendo all’avviso, i creditori manifestano il proprio interesse alla elaborazione di un programma finanziario che consente di definire il pagamento dei debiti contratti e dei debiti maturati fino alla data del 31 dicembre 2018, nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi ed in presenza di crediti certi liquidi ed esigibili, ovvero dei crediti per i quali sia stata emessa fattura o effettuata richiesta equivalente di pagamento entro il suddetto termine. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse "unicamente a mezzo pec" agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati per le specifiche categorie di creditori individuati nella manifestazione di interesse, pubblicata sul sito aziendale. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01 marzo 2020, secondo le modalità indicate nell’avviso. I creditori che intendono aderire potranno trovare sul sito web dell’Azienda copia dell’avviso integrale, corredato di tutta la relativa documentazione e modulistica.