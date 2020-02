Crollo in una casa del centro storico a Sanza: evacuata una coppia

Tensione, nel pomeriggio, nel centro storico di Sanza: in via San Sebastianello, come riporta Ondanews, si è verificato un crollo in una casa. La coppia proprietaria dell'appartamento ha avvertito un cigolio dal piano di sopra e si è poi accorta della presenza di calcinacci sul pavimento: dopo qualche ora si è verificato un crollo consistente.

Il caso

Sul posto, i Vigili del Fuoco per liberare la strada che è stata chiusa al transito. Notevoli i danni all’abitazione, di cui è stato interdetto l'accesso. Al via, dunque, la messa in sicurezza, anche da un punto di vista elettrico, per consentire agli operai di intervenire. Tanto spavento.