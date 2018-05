Crollo nella scuola materna di Eboli: alunni feriti, interviene la Cgil

Scende in campo la Cgil di Salerno, in merito al crollo avvenuto nella scuola materna di Eboli e che ha visto quattro piccoli alunni feriti. "La Rete Scolastica Provinciale fatiscente, inadeguata e che obbligatoriamente necessita, con celerità, interventi strutturali e di messa in sicurezza, deve rappresentare per il Governo Nazionale, la Regione Campania, la Provincia di Salerno e le Autorità Comunali interessate, la priorità delle priorità. - si legge sulla nota stampa a firma del segretario generale Arturo Sessa - E’ inderogabile: bisogna intervenire, ristrutturare, mettere a norma, rendere antisismici o ricostruire, quei Plessi non adeguabili, in quanto le Scuole, come tanti altri Edifici Pubblici, devono per loro natura e funzione, essere resi agibili e sicuri, per i bambini, gli studenti, gli Operatori ed in via generale, per i cittadini tutti. E’ un atto di civiltà".

La denuncia

"Non è più possibile assistere a tali vergognose situazioni che nella loro precarietà rendono incerto il vivere quotidiano, alimentano le ansie e soprattutto mettono a rischio la vita delle persone. - continuano dal sindacato- Avevamo già da tempo addietro chiesto che l’Ente Provinciale ed i Comuni interessati convocassero un incontro specifico per valutare quale Piano Operativo e Strategico possa essere messo in campo. Ad oggi nessuna risposta". Come soluzione, la Cgil suggerisce un confronto che, "congiuntamente alle altre Parti Sindacali e l’intreccio con le Amministrazioni ed i soggetti deputati, nonché l’adesione di Associazioni e Famiglie, consentirebbe la sottoscrizione di un apposito Protocollo, per sollecitare l’attenzione sulla problematica e per sensibilizzare, con l’urgenza del caso, la messa a disposizione dei Fondi per coprire le spese per un Piano Straordinario di Riqualificazione dell’intera Rete Scolastica Provinciale Salernitana".

L'annuncio

Sessa, dunque, annuncia la richiesta di un incontro specifico con il sindaco di Eboli ed il direttore scolastico del Plesso dove è avvenuto il crollo, per valutare se ci sono stati ipotesi di comportamenti omissivi. Se sussistenti, la CGIL unitamente alla Categoria della FLC, valuterà di costituirsi Parte Civile nel processo che presumibilmente sarà aperto a causa dell'accaduto.