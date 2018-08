Da Pagani a Mosca: la Russia impazzisce per Cosimo e la sua bachata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel mese di luglio, in Piazza Rossa a Mosca, Cosimo Esposito ritornerà in Russia per un evento internazionale di bachata, a cui parteciperanno tantissimi artisti dalla fama mondiale che terranno stage e show proprio sulle note delle canzoni del cantante originario di Pagani.

"Ancora una volta la Russia dimostra la sua passione nei confronti degli artisti italiani e, soprattutto, dei giovani. - commenta Cosimo Esposito - Sarà per me un onore ritornarci dopo tutto l'affetto dimostratomi durante lo scorso evento".

Nel mese di luglio, infatti, Cosimo ha partecipato con la sua musica ad una manifestazione musicale di chiusura a Piazza Rossa in occasione della finale dei mondiali di calcio 2018. Le sue canzoni di bachata hanno fatto impazzire il pubblico russo, tanto che a Novembre il cantante di Pagani ritornerà in Russia per esibirsi ancora una volta.

Intanto, insieme all'etichetta discografica Adam Records di Andrea D'Amato, con cui collabora da due anni, sta lavorando ad un nuovo singolo in uscita. "Per scaramanzia - spiega Cosimo - al momento preferisco non svelare il titolo. Posso dire, però, che sarà una bachata dal gusto classico ma con nuove influenze musicali". Traccia che farà parte, sicuramente, dell'esclusivo cd che sarà edito nei prossimi mesi.