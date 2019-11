Maltempo a Salerno e provincia: danni e disagi, cimiteri e strade chiuse

Danni e disagi, in provincia di Salerno, per la tempesta di acqua e vento che si è abbattuta sul nostro territorio, come annunciato dall'allerta meteo divulgata dalla Protezione Civile.

I pericoli

A Salerno città, dramma sfiorato sul lungomare di Torrione, dove un albero è caduto, sradicato dal vento, rischiando di colpire un'auto in corsa che, tuttavia, nonostante l'asfalto viscido per la pioggia, è riuscita ad evitare l'arbusto. Numerose, in tutto il territorio, le richieste di aiuto ai vigili del fuoco per allagamenti e tombini saltati.

I provvedimenti

Intanto, nell'Agro, a Nocera Inferiore è stata disposta dal sindaco Manlio Torquato l'evacuazione dei cittadini residenti nelle fasce pedemontane per la comunicazione della sala Soru Campania di classe di rischio I per l'allarme pericolo alluvioni e classe VI per fenomeni di colate di fango. A Sarno, inoltre, il cimitero oggi resta chiuso: il sindaco Giuseppe Canfora, per precauzione, ha disposto il divieto di transitare in aree pubbliche e parchi in cui siano presenti alberi. A Cava de' Tirreni, ancora, via Gaetano Cinque resta chiusa al transito pedonale e veicolare dalle 23 di ieri, per 25 ore.

Le raccomandazioni

Per tutti i cittadini, fino alla mezzanotte di oggi (orario in cui l'allerta dovrebbe terminare ndr), si raccomanda prudenza negli spostamenti, evitando, per quanto possibile i sottopassi ed assicurando stabilmente o rimuovendo da finestre e balconi elementi mobili, coperture, strutture provvisorie o, qualsiasi oggetto che possa essere portato via dal vento. Sconsigliabile, infine, sostare in locali sotto il livello della strada e seminterrati ed avvicinarsi a corsi d'acqua.