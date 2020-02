Vento e danni: abbattuti dei pini presso la Certosa di Padula

Danni anche al patrimonio storico del nostro territorio, a causa del vento dei giorni scorsi. Presso i giardini della Certosa di Padula, infatti, dei grossi pini sono stati abbattuti dalle raffiche di vento. Nelle foto di Michelangelo Scutaro, si nota come uno degli arbusti sia caduto su una struttura.

Veriche in corso, dunque, per procedere con la rimozione e la messa in sicurezza dell'area.

Gallery