Sorpresi a rubare dolci in una pasticceria di Messina: Daspo per tre ultras nocerini

Tre ultras della Nocerina, di età compresa tra i 23 e i 39 anni, sono stati raggiunti dal provvedimento Daspo della durata di cinque anni, con obbligo di presentazione, emesso dal Questore di Messina e convalidato dal gip.

Le indagini

Sono stati i poliziotti della Digos a risalire alla loro identità e a individuarne le responsabilità quali autori, lo scorso 27 marzo, di atti intimidatori e furto di generi alimentari. I tre, tutti con precedenti di polizia a loro carico per reati quali violenza privata, favoreggiamento e furto aggravato, insieme ad altri ultras di rientro da una trasferta effettuata in provincia di Enna in occasione della gara Troina-Nocerina, hanno fatto sosta in una pasticceria messinese e, approfittando della ressa creatasi, hanno rubato merce per un valore di circa 200 euro. Determinante, per la loro identificazione, è stata la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale preso di mira e di quelle filmate dalla Polizia Scientifica in occasione dei servizi predisposti dalla Questura di Messina affinchè fosse assicurato il regolare transito in città dei tifosi che viaggiavano a bordo di pulmini e mezzi propri sia all'andata che al ritorno. Oltre alla collaborazione della Questura di Salerno. I tre ultras non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dovranno presentarsi presso gli uffici di Polizia competenti in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra della Nocerina.