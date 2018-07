Controlli serrati della Polizia: scattano Daspo Urbani e altri provvedimenti

Controlli serrati, a Salerno, come disposto dal Questore. Quest'ultimo ha emesso 10 provvedimenti di avviso orale e 12 provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Salerno per la durata di anni tre nei confronti di vari pregiudicati dell’hinterland salernitano e napoletano, sottoposti nei giorni scorsi a verifiche da parte delle pattuglie.

Gli altri provvedimenti

Inoltre, il Questore ha emesso 3 provvedimenti di allontanamento dai luoghi dove vengono svolte illecite attività a carico di altrettanti soggetti dediti in varie zone della città all’attività di parcheggiatore abusivo. Intensificata anche l’attività di contrasto alla violenza di genere con 5 provvedimenti di ammonimento per condotte violente e comportamenti persecutori in ambito familiare.