Salerno al setaccio: scatta il Daspo per il parcheggiatore di via Piave, altri 6 nei guai

Controlli serrati da parte della Polizia di Stato: è stato adottato un nuovo “D.A.SPO. urbano”. Il Questore della provincia di Salerno, a seguito di un'attenta valutazione ed all’esito di una puntuale istruttoria effettuata dal personale della dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine, su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri di Salerno, ha emesso il provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane a Salerno per 6 mesi, nei confronti di un uomo, già destinatario dell’ordine di allontanamento dalla zona del mercato di via Piave, sorpreso a svolgere l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.

I controlli

Inoltre, sono scattati altri 6 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti con precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio e relativi agli stupefacenti. In corso, poi, ulteriori attività da parte degli agenti della Divisione Polizia Anticrimine volte all’adozione di misure di prevenzione efficaci nei confronti di pregiudicati già sottoposti a misure, sia per violazioni delle prescrizioni, che per il perdurare di comportamenti illegali.