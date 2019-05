Dal caso Cardarelli alle "lenzuola" di Salvini: De Luca show su Facebook

Non usa mezzi termini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, partendo dalla replica sulla notizia inerente all'ospedale Cardarelli, dove l'attività sarebbe rallentata, ha puntato il dito contro gli informatori del Viminale, fino ad arrivare a Matteo Salvini e al caso delle lenzuola rimosse (alias striscioni di opposizioni ndr), tra toni ironici ed amari. Il post pubblicato su Facebook dal Governatore è diventato in poco tempo virale. Chissà che non venga usato da Crozza per nuovi spunti televisivi.



Non sappiamo chi è la “fonte del Viminale” che ha prodotto la nota diffusa dalle agenzie. Trattasi di un perfetto idiota. L’ospedale Cardarelli non ha rallentato assolutamente nulla. Non c’è stata e non c’è alcuna emergenza. Sono state attivate da parte del commissario solo alcune azioni prudenziali. Per risolvere le vere emergenze, faccia il Viminale quello che è suo dovere fare.

Individuare e sanzionare quelli che interrompono pubblici servizi, mettendo in atto iniziative ricattatorie sulla pelle dei malati. Se avanzano al Ministero lenzuola e biancheria, le mandino a chi ne ha bisogno, ai centri di accoglienza, ai servizi sociali, alla Caritas. Qualche completo coordinato può essere mandato anche a casa del ministro per rinnovare il suo corredo. Nel giorno in cui parte al Cardarelli una nuova struttura per il trapianto allogenico all’avanguardia in Italia, possiamo comunicare al ministro dell’Interno che non abbiamo bisogno di nulla. Ci aspettiamo solo che i trasferimenti del Fondo Nazionale Sanitario non penalizzino più come capita da sempre la Regione Campania.

Se gli informatori del Viminale sono quelli che hanno raccontato che mancano le lenzuola, allora è meglio affidarsi alla rete italiana di parcheggiatori abusivi. Il Viminale si occupi piuttosto che le interdittive antimafia alle aziende che partecipano alla gare arrivino in tempo. Quanto alle lenzuola, poi, Matteo Salvini può sempre regalarle ai balconi d’Italia perché la richiesta è ormai da record.