Il Governo non punta su Salerno: ecco le opere escluse dal Decreto Semplificazioni

Il Governo Conte non punta sulla provincia di Salerno. Nel piano delle opere strategiche contemplate all’interno del “Decreto Semplificazioni” non compaiono, infatti, alcune importanti infrastrutture del nostro territorio.

Le opere salernitane

Non vi è traccia, ad esempio, dell’aeroporto Costa d’Amalfi, che non è presente né nell’elenco dell’accessibilità, ossia relativamente al collegamento tra aeroporto e stazione o metropolitana cittadina nonostante sia in cantiere il progetto per l’allungamento della metropolitana da Salerno allo scalo ubicato nel comune di Pontecagnano Faiano; né nell’elenco degli interventi in project review. All’appello mancano anche i lavori di rifacimento del raccordo autostradale “Salerno-Avellino” (123 milioni di euro), il cantiere di Porta Ovest e i lavori nel porto commerciale del capoluogo. Una decisione che, sicuramente, susciterà non poche polemiche, soprattutto politiche.