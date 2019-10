Nuovo sopralluogo del sindaco in piazza San Francesco, al via derattizzazione dell'Asl

Nuovo sopralluogo, questa mattina, da parte del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli in piazza San Francesco. Ieri, infatti, il primo cittadino aveva constatato di persona le criticità evidenziate dai residenti, richiedendo non solo un intervento immediato per la pulizia del quartiere ma anche sollecitando l'Enel a togliere una piccola struttura, residuo di un cantiere, utilizzato ormai in modo improprio.

I provvedimenti

Questa mattina è stata rimossa la struttura da parte dell'Enel ed è stata effettuata anche un'accurata pulizia della piazza e delle aree limitrofe. Inoltre, sulla presenza di topi, ribadita più volte dai residenti, il primo cittadino, sempre ieri, aveva invitato la Asl, tenuta alla sanificazione e alla derattizzazione degli interventi in città, ad effettuare un intervento radicale a piazza San Francesco. Così, anche il personale della ASL si è recato sul posto per effettuare la derattizzazione dell'area.

