Derby Salernitana-Avellino: ecco il dispositivo di traffico

La Questura di Salerno ha disposto un dispositivo di traffico in vista del derby Salernitana-Avellino, in programma per domenica 11 marzo, alle 15, presso lo stadio "Arechi" di Salerno.

La viabilità

Dalle 8 di domenica è prevista la chiusura al traffico veicolare con divieto di accesso, transito e sosta nelle seguenti strade: Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo; Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino); Viale De Marco (incrocio Via S. Allende); Via F.lli Bandiera (incrocio Via S. Allende); Via degli Uffici Finanziari (incrocio Via S. Allende); Via dei Carrari; Via Prudenza; Via Fangarielli; Viale Pastore (lato multisala). Sarà interdetto anche il transito pedonale presso il sottopasso che congiunge Via San Leonardo (altezza Ospedale) con Viale Pastore; Via Fangarielli (angolo Via degli Uffici Finanziari) in direzione Stadio Arechi; il sovrappasso ferroviario in Via dei Carrari. In particolare su Viale De Marco (incrocio Via S. Allende) e su Via F.lli Bandiera (incrocio Via S. Allende) sarà in vigore il divieto di sosta già dalla serata odierna a causa del posizionamento di containers per delimitare un perimetro di sicurezza intorno al piazzale antistante il settore ospiti.

I tifosi salernitani potranno arrivare allo Stadio esclusivamente da Via Salvatore Allende per imboccare Via Matteo Schiavone oppure Via Agostino Di Bartolomei. Inoltre, per coloro che intenderanno utilizzare dei parcheggi esistenti nell’area San Leonardo, non sarà in ogni caso consentito il raggiungimento dello Stadio a piedi attraverso il sottopasso Ospedale San leonardo nonché mediante il sovrappasso ferroviario in Via dei Carrari. Infine, la circolazione ferroviaria della metropolitana da e per lo Stadio Arechi sarà rimodulata con attestazione dei treni ad Arbostella dalle ore 12.30 fino alle ore 19.00 di domenica. Le ultime corse disponibili da e per Arechi prima della sospensione saranno in partenza da Salerno alle 11.21; in partenza da Arechi alle 11.51. Il servizio riprenderà con i seguenti treni in partenza da Salerno alle 19.21; in partenza da Arechi alle 19.51. Durante il periodo di sospensione della circolazione la fermata Arechi resterà chiusa.

Chiudono i negozi