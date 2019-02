Disabili e barriere architettoniche nelle case: scattano i rimborsi

Buone notizie per i nuclei familiari che negli ultimi sette anni hanno sostenuto - e documentano - spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle proprie abitazioni, allo scopo di agevolare gli spostamenti dei portatori di handicap presenti nel proprio nucleo. La Regione Campania, infatti, ha sbloccato i fondi per rimborsare le famiglie che hanno esibito fattura al settore politiche sociali, negli ultimi sette anni.

L'annuncio

Ne ha parlato stamattina a Palazzo di Città l'assessore comunale alle politiche sociali, Nino Savastano. "Recuperiamo gli arretrati - ha commentato - La Regione ha ripristinato il fondo e stiamo contattando le famiglie per avviare le procedure di rimborso. Il fondo era uno strumento fermo da anni: risponde alle esigenze di adeguamento funzionale delle abitazioni dove vivono famiglie che fanno i conti con il disagio, conseguenza della disabilità e di una difficoltà motoria. Noi interveniamo sui lavori effettuati all'interno delle abitazioni, non su quelli che si svolgono all'interno degli androni dei palazzi - ad esempio ascensori, montacarichi e rampe - che sono invece di competenza di altri Enti".