Disinfestazione nelle notti del 6 e del 7 giugno a Battipaglia: l'avviso dell'Asl

Al via la disinfestazione a Battipaglia, nelle nottate di oggi, 6 giugno, e di domani, 7 giugno. Come comunicato dall'Asl, pertanto, sarà necessario tenere chiuse porte e finestre, non lasciare fuori a balconi e finestre animali, cibi, ciotole, indumenti, giocattoli, e, nel caso, lavarli accuratamente.

L'intervento sarà effettuato con automezzi e prodotti a base di piretroidi di sintesi.