Aeroporto di Salerno: via libera al dispensario farmaceutico

L’aeroporto “Salerno–Costa d’Amalfi” avrà un dispensario farmaceutico: lo ha stabilito la giunta comunale di Bellizzi che ha approvato in via definitiva l’istituzione del servizio per i passeggeri.

La gestione

A gestire il dispensario farmaceutico, come riporta Radio Alfa, sarà una società costituita dal Comune di Bellizzi, la stessa a cui fa capo la farmacia comunale.