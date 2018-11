Lavori in via Marchiafava: scattano i divieti per le auto, il piano traffico

Lavori in corso nella zona orientale di Salerno: come comunica il Comune di Salerno, infatti, è stato istituito un apposito dispositivo per gli automobilisti.

Il divieto

Per consentire lo svolgimento di lavori di riparazione di cavi Enel interrati in via Marchiafava, scatterà il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle ore 7 di giovedì 29 novembre fino alla sera di domenica 2 dicembre.