Disservizi idrici a Fisciano, è guerra tra il Comune e la Gori: parla il sindaco

Va avanti ormai da anni, la battaglia che vede protagonisti i cittadini di Fisciano e la società Gori, gestore dei servizi idrici sul territorio. I disagi nascono da numerosi disservizi "provocati da quest'ultima a danno dei fruitori fiscianesi, nonché da importanti aumenti tariffari", come si legge su una nota del Comune di Fisciano.

Durante una conferenza stampa, a Palazzo di Città, l'Amministrazione Comunale ha puntato i riflettori su tale problematica. "Stiamo cercando di portare avanti una battaglia di civiltà per far sì che l'acqua ritorni pubblica: questa battaglia, però, va fatta insieme, al di là dei colori politici - ha detto il Primo Cittadino, Vincenzo Sessa -. Proprio stamattina si è registrato l'ultimo disservizio con abbassamenti di pressione notevoli soprattutto nelle frazioni alte. Per cercare di trovare una soluzione abbiamo anche ceduto un nostro pozzo alla Gori, ma nulla è cambiato."

"Proprio in questi giorni si stanno verificando dei problemi sul nostro territorio a causa di mancanza di pressione ed in estate i disagi sono amplificati. In più ci sono aumenti tariffari che ci portano a pagare l'acqua il doppio di quanto si paga in una città come Milano ed il triplo rispetto ai Comuni limitrofi. Non è più pensabile andare avanti così, per questo metteremo in campo delle soluzioni più drastiche per risolvere il problema. Stiamo anche vagliando l'ipotesi di interrompere il servizio. Come Comune stiamo cercando di fare il massimo, attraverso ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato e al Giudice di Pace".