Distretto di Materdomini: via libera dall'Asl, nasce il Polo sanitario unico

Un polo unico e qualificato per i servizi sanitari: dopo un anno di pressing, il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ha ottenuto il finanziamento dell’opera da parte dell’Asl Sa1. La realizzazione del polo sanitario unico è stata inserita nella Piano Opere Pubbliche 2020-2022, da parte dell’azienda sanitaria che, al punto 19, ha inserito la delocalizzazione delle attività ambulatoriali della sede distrettuale di Materdormini di Nocera Superiore nell’ex edificio denominato ‘La Mimosa’.

L'obiettivo

Rilanciare il distretto di Materdomini, punto di riferimento per il tessuto sanitario del territorio: questo l'obiettivo dell'amministrazione, con una centralizzazione dei servizi sanitari e degli operatori all’interno della struttura dell’ex Mimosa, sempre a Materdomini, per assicurare ancora più servizi al cittadino e la creazione di un polo d’eccellenza al servizio del territorio.

Parla il sindaco Cuofano

"Oggi la richiesta che abbiamo avanzato da circa un anno è stata recepita in un atto dirigenziale che iscrive nell’investimento per un importo di 880.000 euro la realizzazione dell’intervento sul 2020 da parte del distretto 60 dell’Asl nell’ex Mimosa. Questa è stata un’ipotesi di trasferimento che abbiamo richiesto a gran voce ascoltando le istanze dei cittadini, degli operatori e dei dirigenti medici affinchè una struttura destinata all’abbandono venisse riqualificata e riadattata ad una funzione migliore per rispondere alle richieste di più territori. Adesso ho chiesto al direttore generale di valutare l’organizzazione dell’intervento in due lotti per anticipare l’insediamento degli operatori e dei dipendenti al fine di dare agli utenti di Nocera Superiore e dei Comuni limitrofi la possibilità di usufruire sin da subito di servizi centralizzati ed efficienti"





Un risultato a lungo inseguito e scandito da incontri e solleciti da parte del sindaco Giovanni Maria Cuofano che, in più circostanze, si è incontrato con il direttore generale Mario Iervolino per definire, in tempi ragionevoli, la collocazione a Materdomini del distretto sanitario unificato nell’ex struttura Mimosa.